Радев остана с НСО. Борисов не отхвърли идея да му го вземе и него (Обзор)

Взеха службите на президента, назначенията вече ще се одобряват от парламента

Президентът Румен Радев вече ще назначава само шефа на Националната служба за охрана (НСО). А контролът по назначаването на началниците и на останалите три спецслужби бе прехвърлен официално на парламента.

След като преди седмица мнозинството отне на президента възможността да подписва указа за председател на ДАНС, този петък го направи и за други две държавни агенции - “Разузнаване” (ДАР) и “Технически операции” (ДАТО), която се занимава с осигуряване и прилагане на специални разузнавателни средства. Шефовете им вече ще минават през гласуване в парламента по предложение на Министерския съвет. За избирането им ще е нужно обикновено мнозинство. Освен това заместниците на титуляря скачат от двама на трима.

Преди седмица промените бяха ударно задвижени, а като мандатоносител лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов го обясни с влошената международна обстановка. Войната е тема, която налага България да има подготвени спецслужби, мотивира се той малко преди гласуването на текстовете за ДАНС.

До отпадането на съгласувателната процедура между правителството и държавния глава се стигна, след като Румен

Радев отказа да назначи настоящия зам.-шеф на ДАНС Деньо Денев

за титуляр. Постът бе овакантен, след като Пламен Тончев бе избран за началник на комисията по досиетата по предложение на ГЕРБ. След блокажа между президента и управляващите депутатите от ГЕРБ, БСП и ИТН задвижиха промяна, с която шефът на ДАНС ще се гласува от Народното събрание, вместо да се чака указ на Радев. Същото важи и за ДАР и ДАТО.

Второто четене на промените мина спешно във вътрешна комисия в четвъртък. Заседанието дори бе изтеглено по-рано, а заради него и това на правната комисия бе дадена почивка от пленарното заседание. По-малко от 20 часа по-късно текстовете бяха извънредно вкарани в дневния ред на НС, с което шефката доц. Наталия Киселова си спечели поредните обвинения от опозицията за нарушаване на правилника.

Дебатът за разузнаването бе слаб, докато този за ДАТО се концентрира във

взаимни обвинения кой кого е подслушвал или смята да послушва

Мнозинството действа с “овча активност” и връща държавата във времената отпреди 1989 г., обяви бившият вътрешен министър и депутат от ПП Бойко Рашков. А в отговор шефът на вътрешната комисия Маноил Манев от ГЕРБ направи ретроспекция на професионалния живот на Рашков от зората на демокрацията до момента, в който “празнуваше с други хора арести на политически лидери”. Любен Дилов защити промените, като обясни, че сега вече е ясно кой носи отговорност за подслушванията и кой е гласувал за шефа.

Опозицията обаче настоя, че така се обесзмисля президентската институция и се нарушава разпределението на властите.

Сега назначаването на шефове в службите ще става открито и без протакане, защити промените Бойко Борисов. А на въпрос защо се отнемат президентските правомощия за ДАНС, ДАР и ДАТО, докато той все още има финалната дума за началника на НСО например, Борисов каза: “Ще го направим и за другите агенции. Добра идея хвърляте, приемам всякакви идеи.”

По същото време ПП-ДБ започнаха подписка за свалянето на Антон Славчев като шеф на Комисията за противодействие на корупцията (КПК). “Ако комисията работи както трябва, би свършила добра работа - би водила разследване и би била неутрална, обясни Божидар Божанов от “Да, България”. За да го обяви, той застана заедно с Асен Василев от ПП и Атанас Атанасов от ДСБ и така демонстрираха, че са изгладили споровете около преформатирането на комисията. ДБ поискаха закриването ѝ, а ПП настояваха тя да се запази, мотивирайки се със заплахата от загуба на пари по еврофондовете.

“Аз съм за оставката на цялата комисия,

много пъти съм го казвал. Ще подкрепя Атанас Атанасов каквото каза - за закриване на комисията. Подкрепяме с две ръце”, съгласи се с тях и Бойко Борисов. Подкрепи и смяната на Славчев. Бойко Борисов обясни, че рокадите са, за да се отпуши назначаването на председатели в службите. Снимка: Николай Литов

Към 66-те депутатски гласа на ГЕРБ в подкрепа на идеята на ПП-ДБ явно може да се прибавят и 29 от “ДПС - Ново начало”. Лидерът им Делян Пеевски повтори тезата си, че КПК трябва да бъде закрита. “Защото всички разследвания за гранде корупция, свързана с ПП-ДБ - “пачки”, “пудели”, “митници” - бяха потулени! Пъпната връв на ПП-ДБ с този орган, ушит по мерките на Рашков, олицетворяващ задкулисието, правната мимикрия и демагогия, трябва да бъде прерязана. А това означава закриването на КПК”, обясни Пеевски.

Хората на Ахмед Доган в парламента обаче са против закриването на комисията, защото ще се окажем в ситуация “от трън, та на глог”. Според Танер Али разследванията на КПК щели да отидат в Сметната палата и Димитър Главчев.