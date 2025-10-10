Желязков при разрухата в Елените: Това не може да остане безнаказанo (Обзор)

Погребаха с почести един от спасителите

“Това не може да остане безнаказано. Поемам ангажимент, че държавата с целия си ресурс ще направи така, че да има годни доказателства за нуждите на правосъдието.” Това каза премиерът Росен Желязков, след като видя пораженията във вилното селище Елените. Миналата седмица то пострада от тежки наводнения, а четирима души загубиха живота си.

Вече се разглеждат всички възможни документи за строежа на селището: от градоустройствени планове, регулацията, строителството и всички човешки интервенции до това как да не се допускат подобни трагедии, каза премиерът.

Инженерен екип от Държавното предприятие “Язовири и каскади” към Националната електрическа компания ще обследва корекцията на реката. Още в петък бяха осигурени 60 хил. литра вода за питейни нужди от държавния резерв за хората в “Свети Влас” и Елените заради замърсяване на водата. Кметът на Несебър отмени бедственото положение в общината, то остава в сила само за територията на Елените за още 7 дни.

С почетен знак на МВР трета степен бе награден посмъртно граничният полицай Стефан Иванов, който загина по време на спасителната акция в Елените. Огромна вълна обърнала лодката на гранични служители от базата в Созопол, изпратени да търсят бедстващи хора в морето. Такива така и не бяха открити. Междувременно в прокуратурата започна разследване за смъртта на четирите жертви от потопа на 3 октомври. Заповедта на вътрешния министър Даниел Митов за наградата бе връчена от заместника му Тони Тодоров, който присъства на поклонението заедно с директора на Гранична полиция Антон Златанов, кмета на Бургас Димитър Николов и областния управител Владимир Крумов.

56-годишният боцман бе изпратен с почести и духова музика, а церемонията, продължила повече от час, събра стотици негови колеги, роднини и приятели. На поклонението имаше служители на военноморските и въздушните сили, да се поклонят пред паметта му дойдоха и директорът на ОД МВР - Бургас, Владимир Маринов и началникът на Охранителна полиция и КАТ Марин Димитров.

“Това е човек, който винаги е бил за пример, наш учител, полицай с 32 години стаж и още повече опит като моряк. За съжаление, морето си го взе”, каза разстроен Антон Златанов.