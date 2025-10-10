Боклукът в "Илинден","Надежда" и "Сердика" ще се чисти от турска фирма (Обзор)

До 18 октомври ситуацията в "Люлин" и "Красно село" ще се нормализира

Събрани от доброволци отпадъци в чували са умишлено разпилени и разрязани, обяви Терзиев

Боклукът от столичните райони “Илинден”, “Надежда” и “Сердика” ще се чисти от турска фирма в следващите 5 г. Това обяви кметът на София Васил Терзиев пред Нова тв.

Районите са част от четвърта зона и там единствен кандидат е турският консорциум “Норм Санаи Юрюнлери Ималят ве дъш Тиджарет Лимитед Ширкети - клон София КЧТ”. Компанията е и единственият чуждестранен кандидат в мегапоръчката за чистенето на столицата в следващите 5 г. Друга турска компания, част от един от кандидатстващите консорциуми, се оказа с отнет лиценз и не стигна до ценова оферта.

Освен това единствено офертата на “Норм Санаи Юрюнлери Ималят ве дъш Тиджарет Лимитед Ширкети - клон София КЧТ” е

под посочената от общината прогнозна цена в мегапоръчката,

която се състои от 7 зони. За чистенето на четвърта зона те предлагат цена от 45,7 млн. лв., а прогнозата е 59,9 млн. лв. За останалите зони вероятно общината ще обяви нови процедури.

Няма да подпиша необосновано висока цена за извозване на отпадъци. Пресметнали сме прогнозната стойност, а тя включва норма на печалба, инвестиции и нормален период за изплащане. Има всички индикации, че ще подпишем договор с турска фирма за сметоизвозване, защото отговаря на нашата прогнозна цена - 166 лева на тон, заяви Терзиев.

Oт 18 октомври в “Люлин” и “Красно село” ситуацията щяла да се нормализира и вече няма да има “грозни гледки”.

Желанието е “Софекострой” да поеме зоните “Люлин” и “Красно село”, както и “Красна поляна” и сами да чистят там”, обясни кметът. Доброволци и затворници всекидневно събират боклук, за да не се заринат двата района. СНИМКА: "24 часа"

В четвъртък СОС отпусна спешно 9 млн. лв. заем на “Софекострой”, за да купи техника, с която след това да поеме чистенето на двата района.

Прави се целенасочен опит да се създаде криза. Фокусирани сме върху това да преминем към нормално сметоизвозване в “Люлин” и “Красно село” в рамките на следващите няколко седмици, за да знаем, че там нямаме проблем, и гражданите да са спокойни. Близо сме до нормализация - в средата на другата седмица ще имаме необходимите техника и организация. Така ще можем да работим върху средносрочно и дългосрочно решение и за другите райони. Опасност от нова криза винаги има, но работим за избягването ѝ - като сключим нужните договори, каза още Терзиев.

От петък 3-и, 4-и, 5-и, 6-и и 7-и микрорайон в “Люлин”, както и 6 от кварталите в “Красно село”

ще бъдат 100% покрити по график

В останалите ще се събират отпадъците с приоритет на по-критичните точки, за които се подават сигнали, уточниха от общината.

Там вече са осигурени 10 по-малки камиона и 3 по-големи.

Терзиев увери, че до 2 дни големите ще са 10, а за нормалното сметосъбиране на двата района са нужни между 12 и 14.

В момента се извозват около 60-70% от отпадъците. Засега нямаме нужда от помощ от държавата, защото машините се увеличават с дните. Притежаваме и допълнителна техника и големи контейнери, каза Терзиев.

Отново напомни, че общината има контрол над това да обяви конкурентна процедура с повече от един кандидат с условия, които защитават интересите на софиянци.

Нямаме контрол върху това кой как се е разбрал с някого зад кулисите да се картелират помежду си или някой да пали камиони. КЗК може да провери документацията, ако се поинтересува - данните са публични, каза Терзиев. И уточни, че в процедурата няма пределни цени, защото това прави по-лесно обжалването на мегапоръчката още при обявяването ѝ.

И отново бе категоричен, че няма да подпише договори с цена за сметосъбиране от 420 лв. на тон и как заедно с въвеждането на новата методология за изчисление на такса смет това би оскъпило до 10 пъти местния налог, който софиянци плащат. Затова Терзиев пак призова гражданите да изхвърлят разделно в цветните контейнери, за да се намали общият отпадък в сивите кофи.

Мащабна доброволческа акция ще се проведе този уикенд в “Люлин” и “Красно село”. Общината отваря по два пункта във всеки от районите, на които ще раздава чували, ръкавици и други необходими консумативи на доброволците, които искат да помагат в почистването. Те ще преминават инструктаж за работа с предпазни средства, безопасно боравене с отпадъци и действия при установяване на нерегламентирани изхвърляния.

Терзиев качи видео във фейсбук от граждани, на което се вижда как събрани от доброволци отпадъци в чували са умишлено разпилени и разрязани. Призовава софиянци да снимат клипове, когато видят нещо нередно, и да ги изпращат на CallSofia.