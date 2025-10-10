Чужденец с тайна самоличност разказал как близки до Благомир Коцев му искат по 20 хил. лв. за редовен ПУП

Свидетел със скрита самоличност е разпитан по делото срещу варненския кмет Благомир Коцев, стана ясно в Софийския градски съд, където се решава дали той да излезе на свобода. Защитата на Коцев иска той да бъде пуснат срещу парична гаранция или подписка. Причината са внесат искането, било, защото се случили две неща. Едното било, че в четвъртък Апелативният съд пусна под домашен арест общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев.

Свидетелят със скрита самоличност е бил разпитан в четвъртък в 14,30 часа, малко след като стана известно решението на Апелативния съд.

Според адвоката на Коцев Николай Владимиров показанията на този свидетел били твърдения, които се отнасяли за Николай Стефанов.

Владимиров отново изтъкна, че първите показания на бившия зам.-кмет Диан Иванов, дадени през юли или били под натиска на КПК, дадени посред нощ, местен бил от стая в стая, заплашен че ако не даде правилните показания, ще стане обвиняем.

Според прокуратурата обаче не бива да излиза на свобода, защото като кмет може да оказва натиск на свидетели.

Прокурор Ангел Кънев посочи, че промяната мярката на другите обвиняеми не било ново обстоятелство.

После той се спря на показанията на свидетелите Ивелин и Николай Иванов и чужденец, инвеститор, казал, че през есента на 2024-а е провел срещи. Той бил подал книжа, без пороци. Но му било казано че само срещу 20 хил. лева за всеки ПУП, само тогава книжата ще бъдат придвижени. Този свидетел се срещал с близки на Коцев.

Иванов сочат същата схема, обясняват че само Коцев щял да им издаде разрешителните след съответните суми. Но им било обяснено до сумата. Процедурата била забавена 11 месеца и придвижена светкавично, когато дали парите.