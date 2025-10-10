Атанаса Оджакова от Граф Игнатиево навърши 103 г. и стана най-възрастният жител на "Марица"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Празникът е още по-специален, тъй като столетничката очаква скоро още една правнучка

До лятото се разхождах из двора, но вече краката ми не ме държат. Горда и щастлива съм, че станах най-възрастният жител на община "Марица".

С тези думи Атанаса Оджакова посрещна 103-тия си рожден ден. На празника присъстваха кметовете на община "Марица" и Граф Игнатиево Димитър Иванов и Нестор Чочев. Те подариха на столетницата цветя, кошница с плодове, лакомства, паричен подарък и поздравителен адрес, а тя ги гощава с домашна пита, бонбони и мезета.

„Всички хора си мечтаят да доживеят до 100 години, а ти вече си ги надминала. Радостен и щастлив човек си. Пожелавам ти много здраве и да надминеш дядо Георги, който живя до 107 години", каза кметът Димитър Иванов.

Преди да си тръгнат Димитър Иванов и Нестор Чочев ѝ пожелаха още много щастливи дни и споделени празници с цялото семейство.

„Вече не чета, защото виждам много слабо. Слушам телевизия. Големият ми проблем е, че не мога да ходя", разказа рожденичката.

За специалния ден баба Атанаса ще събере двете си дъщери, петимата внуци и правнуците си, за да отпразнуват заедно празника. Той е и още по-специален, защото семейството й очаква съвсем скоро да посрещне още една правнучка.