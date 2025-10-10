Благомир Коцев остава в ареста, по делото се работило активно

Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста, реши Софийският градски съд след двучасово заседание. Според магистратите по делото се работило активно, били разпитани много свидетели, предстояли разпити и на други.

Продължавало да е в сила обоснованото подозрение, че той е съпричастен към престъпленията, за които е обвинен. Съдът посочи, че множество свидетели обяснявали, че решаването на конкретни въпроси е било обвързано с материални облаги. Разпитани били и служители на общината, които разяснявали процедурите. Една от служителките Биляна Атанасова подробно разказвала, че на срещи се използва изразът "20 проблема за решаване" и всички знаели за какво става дума.

Съдът отново се спря на показанията на бившия зам.-кмет Диан Иванов, като обърна внимание, че той е юрист, с дълга практика. Разпитван е 3 пъти. Първите два пъти на 8 и 9 юли, когато показанията му са много конкретни. Третият път е разпитван е на 2 октомври. Единственото, което казал тогава, било, че парите не отивали за партийната касичка. Той обаче не обяснил кои твърдения, казани през лятото са неверни, а само повтарял, че всичко казано тогава е било под натиск и че не ги поддържа.

Определението на съда беше посрещнато с освиркване от поддръжниците на "Продължаваме промяната", които бяха в залата.