Атанас Атанасов: Ако Терзиев има желание, да отиде на избори за президент

За президентска кандидатура ще търсим широко скроен човек, който да отиде на предварителни избори. Ако кметът на София Васил Терзиев има желание, да заповяда.

Това заяви в "Панорама" по БНТ Атанас Атанасов.

Според шефа на ДСБ Терзиев има политически гръбнак и се е опълчил на тези, които покрай кризата с боклука искат да приберат едни големи пари и да напълнят чекмеджетата. Важно е да се знае кой инспирира тази криза, добави Атанасов.

Много неща в държавата не работят. По повод наводненията - с природата не можем да се борим, но трябва да го правим с безобразията, смята лидерът от опозицията.

За проектозакона против нарушаването на личното пространство и евентуалния затвор за журналисти Атанасов напомни, че от ДСБ първи са го критикували. Сега обаче Бойко Борисов е решил да се направи на спасител. Хората като него чалгизираха политиката. Иначе подобни действия са размахване на пръст към свободното слово.

Атанасов каза, че той първи е предложил да се закрие антикорупционната комисия. Важно е да видим къде ще отидат сегашните служители. На борсата или в други служби и да вършат същите пакости? Не е нормално шефове на службите да са изпълняващи длъжността. Така липсва устойчивост, защото това са хора, на които им натискат копчето, добави Атанасов.