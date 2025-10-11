Протестът за транспорт до Пловдив се разраства, с хората от Труд излизат от още 5 села

Недоволстват и в Скутаре, Рогош, Трилистник, Маноле и Манолско Конаре

Протестът на хората от с. Труд за редовен транспорт до Пловдив се разраства и утре ще излязат и от селата Скутаре, Рогош, Трилистник, Маноле и Манолско Конаре. Недоволните ще се съберат в Труд при чешма „Гергана" и в Рогош – пред читалище „Изгрев – 1927 г." в 16 часа. Очаква се временно да бъдат затворени "Карловско шосе" в Пловдив и пътят Трилистник – Маноле.

Недоволството на хората е породено от нередовните курсове, старите и претъпкани маршрутки и липсата на ясна информация за бъдещите транспортни решения, казват организаторите. Те искат редовен и сигурен транспорт, повече автобуси и маршрут, който да обслужва селата, а не само главния път. „Това не е просто неудобство, а въпрос на достойнство и право на нормално придвижване", обясняват протестиращите.

Те настояват кметът на община "Марица" Димитър Иванов да се срещне с жителите на място и да представи плана с ясно разписани мерки – какви и колко автобуса ще се движат в бъдеще, по какви маршрути и срокове за всеки етап. Преди дни той обяви, че транспортният проблем на с. Труд ще бъде решен до 100 дни.



