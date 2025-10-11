ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Хамас" и "Ислямски джихад" са против Газа да бъде...

Времето София 15° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21478475 www.24chasa.bg

Протестът за транспорт до Пловдив се разраства, с хората от Труд излизат от още 5 села

24 часа Пловдив онлайн

892
Очаква се нова блокада на "Карловско шосе" в Пловдив. Снимка: Сдружение "Бъдеще за село Труд"

Недоволстват и в Скутаре, Рогош, Трилистник, Маноле и Манолско Конаре

Протестът на хората от с. Труд за редовен транспорт до Пловдив се разраства и утре ще излязат и от селата Скутаре, Рогош, Трилистник, Маноле и Манолско Конаре.  Недоволните ще се съберат в Труд при чешма „Гергана" и в Рогош – пред читалище „Изгрев – 1927 г." в 16 часа. Очаква се временно да бъдат затворени "Карловско шосе" в Пловдив и пътят Трилистник – Маноле.

 Недоволството на хората е породено от нередовните курсове, старите и претъпкани маршрутки и липсата на ясна информация за бъдещите транспортни решения, казват организаторите. Те искат редовен и сигурен транспорт, повече автобуси и маршрут, който да обслужва селата, а не само главния път. „Това не е просто неудобство, а въпрос на достойнство и право на нормално придвижване", обясняват протестиращите.

Те настояват кметът на община "Марица" Димитър Иванов да се срещне с жителите на място и да представи плана с ясно разписани мерки – какви и колко автобуса ще се движат в бъдеще, по какви маршрути и срокове за всеки етап. Преди дни той обяви, че транспортният проблем на с. Труд ще бъде решен до 100 дни. 

Очаква се нова блокада на "Карловско шосе" в Пловдив. Снимка: Сдружение "Бъдеще за село Труд"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници