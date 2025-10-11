ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Общо 55 пожара са потушени за ден, има пострадал

Общо 55 пожара са потушени през ден, има пострадал. Снимка: Pixabay

Общо 55 пожара са потушени през изминалото денонощие, един човек е пострадал. Това съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) на своята интернет страница.

В 13:17 часа в пожарната във Варна е получен сигнал за възникнал пожар в апартамент в ж.к. „Владислав Варненчик" в морския град. Изпратени са два екипа да потушат пламъците. Пострадалият е на 68 г.

Пожарникарите са реагирали на 104 сигнала за произшествия. С преки материални щети са възникнали 26 пожара. Част от тях са в жилищни сгради, в спомагателни, временни или паянтови постройки, в транспортни средства и др. Без нанесени материални щети са 29 пожара.

Извършени са 46 спасителни дейности и помощни операции. Пожарникарите са съдействали при катастрофи, оказали са техническа помощ на МВР, включили са се и при акции за спасяване на животни.

Лъжливите повиквания до ГДПБЗН през изминалото денонощие са три.

