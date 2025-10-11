ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проф. Тодор Кантарджиев: Грипът тази година ще дой...

Станислав, обвинен за побоя над Николай Кожухаров, вече няма да е под надзор на инспектор

Николай Кожухаров СНИМКА: Русе Медиа

Окръжна прокуратура – Велико Търново промени мярката за неотклонение на непълнолетния Станислав А, обвиняем за нанасяне на тежка телесна повреда и хулиганство в инцидента, в който пострада директорът на ОДМВР-Русе Николай Кожухаров.

По искане на защитата първоначалната мярка „надзор на инспектора при Детска педагогическа стая" вече е изменена в най-леката за непълнолетен – „надзор на родителите", съобщи "Русе Медиа".

Постановлението подлежи на обжалване пред Апелативна прокуратура-Велико Търново.

15-годишният Станислав съди прокуратурата по Закона за отговорността на държавата, за незаконен арест в периода 5 - 13 септември. Младежът претендира за 5385 лв. с лихвите от 12 септември - неимуществени вреди, причинени му в резултат на незаконосъобразното задържане под стража и нарушаването на правото му на свобода.

Станислав е един от четиримата обвинени след инцидента от септември. Останалите трима са пълнолетни - Жулиен Кязъмов, Кирил Гочев и Виктор Иванов. Те бяха пуснати под домашен арест. 

Разследването по досъдебното производство бе прехвърлено към Окръжна прокуратура - Велико Търново по искане на наблюдаващия прокурор от Окръжна прокуратура - Русе, за да няма съмнения в пристрастност.

