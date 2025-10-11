Димитър Ганев: Сегашното правителство е "коалиция на нежелаещите избори"

Сегашното правителство е "коалиция на нежелаещите предсрочни избори". Това каза политологът Димитър Ганев на Международна конференция за недвижими имоти 2025, организирана от Реалто Груп.

Според него при предсрочни парламентари избори нито една от четирите управляващи партии няма да спечели повече. Дата за такива избори би амбицирала президента Румен Радев да навлезе на партийния терен. Този политически интерес от непровеждането на избори ще крепи тази конфигурация. "На сцената може да се яви нов "черен лебед" - социално напрежение, поддържано от непартиен характер. Подобен вид протест би бил катастрофален. Повишаването на цените може да избие на президентските избори - там може да се излее наказателният вот на българите", каза още политологът.

Конференцията събра водещи професионалисти, инвеститори и лидери от бизнеса от България и чужбина.

Димитър Ганев, политолог, анализатор и съосновател на Изследователски център "Тренд", изнесе лекция на тема "Глобален пулс, локални възможности".

"В последните шест години бяхме свидетели на пандемия, две войни, икономическа и политическа несигурност. Смятам, че трябва да свикнем с това. Няма как изведнъж всичко да се върне. Светът навлезе в преход на Нов световен ред. Противопоставянето на Изтока и Запада ще продължава", каза Димитър Ганев.

Според него новият преход ще доведе до деглобализация.

"Последствията от деглобализацията могат да доведат до разрушение на вериги на доставки. Ще се наблюдава по-висока инфлация. Сега тлее един бъдещ конфликт между Китай и Тайван. Но войните крият определени възможности. От 5-те процента от БВП от бюджета за отбрана, част ще отиват към подобряването на инфаструктурата, каза още той.

"Промяната към еврото крие риск от социално напрежение в страната. Промблемът с цените е генератор на огромна дестабилизация в страната и това не трябва да се пренебрегва", каза още Ганев.

"Ако не бяхме приели еврото сега, нямаше да можем да влезем в еврозоната много години напред. Смятам, че България трябва да бъде част от еврозоната и че само ще спечели от този сценарий."

"Несигурността е новото нормално, както в света, така и в България. Успешен ще бъде този, който успява да се установи по тези нови несигурности", завърши Димитър Ганев.