Николай Денков: Има опит Благомир Коцев да бъде см...

Започва ремонт на ВиК мрежата на ул. "Леденика" в Пловдив, районът се наводнява при всеки дъжд

Ваня Драганова

1088
Предстои цялостното обновяване на зоната около ул. "Леденика" в Пловдив. Снимка: Ваня Драганова

Предстои цялостно облагородяване на зоната с изграждане на нови паркинги, държавата отпусна 4,8 млн. лв.  

Започва пълна подмяна на ВиК мрежата в зоната около ул. "Леденика" в Пловдив, която често се наводнява. "Това е дългогодишен проблем. Самият наклон на канализацията на блоковете е обратен - не отива към колектора, затова в сградите се задържа вода и вече има слягане. Затова ще подновим всички водопроводни и канализационни отклонения", обясни кметът на район "Централен" Георги Стаменов.

При всеки дъжд се наводняват и паркингите пред блоковете, те също ще бъдат ремонтирани. "Предвиждаме и отварянето на ул. "Леденика" към "Копривщица", защото в момента достъпът до нея е изключително труден, а в квартала има две детски градини и една ясла и сутрин и вечер движението е пълен хаос", допълни Стаменов. 

Ще бъдат подменени настилките и тротоарите. При ремонта ще се наложи изкореняването на няколко стари дървета, но след това ще бъдат засадени нови. Стойността на проекта е 4,8 млн. лв., осигурени от държавния бюджет.  

