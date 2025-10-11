Започва ремонт на ВиК мрежата на ул. "Леденика" в Пловдив, районът се наводнява при всеки дъжд

Предстои цялостно облагородяване на зоната с изграждане на нови паркинги, държавата отпусна 4,8 млн. лв.

Започва пълна подмяна на ВиК мрежата в зоната около ул. "Леденика" в Пловдив, която често се наводнява. "Това е дългогодишен проблем. Самият наклон на канализацията на блоковете е обратен - не отива към колектора, затова в сградите се задържа вода и вече има слягане. Затова ще подновим всички водопроводни и канализационни отклонения", обясни кметът на район "Централен" Георги Стаменов.

При всеки дъжд се наводняват и паркингите пред блоковете, те също ще бъдат ремонтирани. "Предвиждаме и отварянето на ул. "Леденика" към "Копривщица", защото в момента достъпът до нея е изключително труден, а в квартала има две детски градини и една ясла и сутрин и вечер движението е пълен хаос", допълни Стаменов.

Ще бъдат подменени настилките и тротоарите. При ремонта ще се наложи изкореняването на няколко стари дървета, но след това ще бъдат засадени нови. Стойността на проекта е 4,8 млн. лв., осигурени от държавния бюджет.