Водещи педиатри от САЩ впечатлени от новата детска болница в Бургас

„Изключително съм впечатлена от новата ви детска болница. Разгледахме някои вече готови отделения и забелязахме, че всичко е проектирано и направено с мисъл за децата пациенти и за техните семейства".

Това заяви по време на посещението си в изграждащата се модерна детска болница „Св. Анастасия" в Бургас д-р Сюзън Бостуик – професор по клинична педиатрия, магистър по бизнес администрация, заместник-декан по институционални партньорства в Уайл Корнел Медисин в Ню Йорк.

Тя подчерта, че работата в една педиатрична болница трябва да бъде ориентирана към децата и техните семейства, и разясни ключовата роля на комуникацията с тях.

„Затова е нужно да имате добре обучен екип не само от лекари, но и от всички съпътстващи специалности, които полагат грижи за пациентите – медицински сестри, социални работници, психолози – за да могат да се грижат за общото състояние на детето в болнична среда", обясни проф. Бостуик.

Тя бе част от медицинска делегация от изявени специалисти от САЩ с дългогодишен опит в клиничната практика и медицинското образование, които посетиха няколко болници в България по покана на фондация „Америка за България" и с подкрепата на фондация „За пример"

В делегацията бяха още д-р Снежана Нена Осорио – професор по клинична педиатрия, заместник-председател на Съвета по качество и безопасност на пациентите, д-р Дженифър Салант – лекар с двойна специализация по педиатрична палиативна медицина и педиатрична спешна помощ, директор на екипа за педиатрична спешна помощ, д-р Дънкан Хау – доцент по клинична педиатрия, д-р Блейкли Райс – магистър по здравно управление, мениджър по детско развитие и творческа арт терапия.

Медицинската делегация от САЩ разгледа кабинетите за образна диагностика, както и няколко пациентски стаи. Апаратурата, с която вече са оборудвани част от кабинетите, е от най-реномираните световни производители на високотехнологична медицинска техника, разработена специално за деца. Тя се отличава с по-голяма прецизност в изпълнението на процедурите, по-ниско дозово облъчване, понижен шум и по-кратко време за изследване.

Чуждестранните лекари констатираха, че вътрешният дизайн на помещенията е съобразен с възрастта на пациентите, което създава по-дружелюбна среда, както изискват световните тенденции.

„За една детска болница е важно всички специалности и специалисти да са под един покрив, за да може детето да получи комплексна педиатрична грижа. Това означава всички прегледи и изследвания да се правят на едно място. Това, което ме впечатлява в тази нова болница, е, че е мислено в перспектива и с голям обхват", коментира д-р Благомир Здравков, директор на специализираната болница за детски болести „Проф. Иван Митев", който придружаваше делегацията.

Лекарите от Уайл Корнел проведоха и семинар в Бургас с млади медици, посветен на теми за подобряване на качеството на детското здравеопазване, безопасността на пациентите, програми за работа с деца в болнична среда, палиативни грижи при деца и др. Семинарът беше открит от кмета Димитър Николов, който благодари за подкрепата за реализирането на проекта за детска болница и на Фондация „Америка за България" и ЕБВР.