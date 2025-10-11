Протестиращи искат прозрачен процес срещу учителка, разследвана за тормоз над 4-годишно

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Протест под надслов „Гласът на народа срещу насилието над деца" се провежда пред Съдебната палата в София, предава БТА. Около 11 ч. граждани се събраха, за да изразят подкрепата си за правата на децата и тяхната по-добра защита.

Протестът се организира във фейсбук и е по повод разследване за насилие, извършено от учителка над 4-годишно момиченце в детска градина в Каблешково.

Протестиращи призовават за справедлива присъда и прозрачен процес. В началото на месеца по разпореждане на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов разследването по досъдебното производство по случая бе прехвърлено на Районна прокуратура-Варна.

Постоянно видеонаблюдение във всички детски градини и училища, със съхраняване на записите минимум шест месеца е едно от исканията на протеста, което е посочено от организаторите, каза организаторът на протеста в София Рая Иванова.

Обучения и тестове за педагозите е друго предложение. Национален публичен регистър на осъдените педофили също е сред исканията на протестиращите. Протестът е национален и искаме да покажем, че не мълчим, каза още Иванова.

Хората пред Съдебната палата носеха плакати с надписи „Учителят трябва да възпитава, не да травмира" и „Насилието днес води до насилие утре".