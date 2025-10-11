Слави към критиците: Ще направя всичко възможно измислиците, гнусотиите и пошлостите да продължат

"Ще направя всичко възможно, за да могат такива измислици, гнусотии и откровени пошлости да продължат да съществуват", това написа лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов във фейсбук профила си.

Публикацията му е коментар по повод предложението на партията му за промени в Наказателния кодекс, с които да се налагат солени глоби и затвор за хората, които публикуват лична информация без разрешение.

Промените в Наказателния кодекс бяха вкарани в парламента във вторник, и минаха с голямо мнозинство на извънредна правна комисия 48 часа след това, в четвъртък по обяд. При гласуването ИТН получиха подкрепа от ГЕРБ, БСП, ДПС-НН и "Възраждане". Само юристът Бранимир Балачев от ГЕРБ се опълчи на общата воля.

В петък лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира казуса и каза, че веднага се обадил на Трифонов, който казал, че ИТН ще изтеглят закона.

"И сега ще ви споделя нещо: за някои хора, които в днешната емоционална говорилня не са разбрали, ще кажа следното — доколкото зависи от мен, аз ще направя всичко възможно, за да могат такива измислици, гнусотии и откровени пошлости да продължат да съществуват. Защото така ние в България разбираме свободата на словото", обясни Трифонов днес.

„Ще бъда още по-директен и ще се обърна към една част от т.нар. български естаблишмънт. Знам, че ме мразите. И винаги, доколкото зависи от мен, ще правя всичко възможно, за да можете свободно да изразявате омразата си. Защо ли? Защото това ме зарежда и ме прави щастлив. И не се шегувам", написа още той и цитира част от заглавията по негов адрес:

„Слави Трифонов признал пред много близък човек, че умира, помолил го да..."

„Слави в ареста заради 'Евровизия'"

„Слави се върнал към дрогата?"

„Слави тежко болен, ходи на химиотерапия в онкоклиника – София"

„Шоуменът изглежда ужасяващо без грим; главата му е цялата в рани; фоторепортер на 'Папараци' успя да заснеме истината за Слави"

„Слави спи с малолетна"

„Слави не може да има деца"

„Слави е импотентен"

„Слави си сменя кръвта в Париж"

"Това е една микроскопична частичка от нещата, които се пишат за мен. Разбира се, на някои от вас ще им стане неприятно, когато ги четат; други ще се отвратят, трети — може би — ще се натъжат, а четвърти искрено ще се зарадват. Така е. Отдавна съм приел, че всичко това е част от онова, което ми се случва, и съм се опитвал, доколкото мога, да предпазя близките си. Доколко съм успял — не знам, но знам, че това е част от българското публично пространство.

Има държави, в които не е така. Там няма жълти сайтове и жълти вестници — не защото няма кой да ги пише, а защото няма кой да ги чете. Например, така е в Швейцария.

Е, за добро или за лошо, в България не е така", написа още лидерът на ИТН.

Идеята на ИТН бе за нарушаване на личния живот да се лежи в затвора от 1 до 6 г. и да има глоба от 2000 до 5000 лв. Санкцията е за всеки, който разпространява подобна информация чрез "медии и други средства за масова информация", т.е. не само журналисти, но и хора в социалните мрежи. За лични детайли в особено тежък случай или при настъпили тежки последици ще се лежи от 2 до 6 години зад решетките, а глобата е от 3 до 8 хил. лв. Освен това има текстове, предвиждащи употреба на специални разузнавателни средства при разследването на подобно престъпление.