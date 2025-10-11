Близки на загиналата при инцидента с АТВ Христина: Няма да допуснем един убиец да излезе на свобода

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Готови сме на протести. Няма да допуснем един убиец да излезе на свобода. Това заяви семейството на загиналата при инцидента с АТВ в Слънчев бряг Христина Здравкова. Те настояват за оставката на председателя на ВКС Галина Захарова.

В декларация близките на жената предупреждават, че решения на ВКС, оспорващи легитимността на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, могат да осуетят процеса и да доведат до освобождаване на обвиняемия.

"Изразяваме дълбокото си възмущение и несъгласие с опитите да се наложи противоречива съдебна практика, която поставя под риск актовете на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов", се казва в позицията на близките, цитирана от БНТ.

Те определят действията на защитата на Бургазлиев като "опит за политически натиск и подмяна на правосъдието", който може да доведе до освобождаване на обвиняемия.

В петък бащата на Сияна Николай Попов съобщи, че защитата на Бургазлиев иска делото да бъде върнато в Окръжния следствен отдел – Бургас, като оспорва действия на Националната следствена служба и експертизи, извършени от орган, който според тях не е имал правомощия.

На 14 август 2025 г. дрогираният Бургазлиев блъска с АТВ цялото семейство Здравкови. Христина почина по-късно в болницата, а 4-годишният ѝ син Мартин още дълго време ще се възстановява.

"Едно дете остана без майка и тепърва се учи отново да говори", споделят близките.

След обществени протести делото от Несебър е прехвърлено към Националната следствена служба. Новият екип формулира обвинение за предумишлено убийство, като делото е било близо до внасяне в съда.

Роднините на Христина и Мартин завършват позицията си с апел към институциите: "Ние сме обикновени хора. Нямаме влияние или средства. Разчитаме само на справедливостта – единствената ни надежда след загубата на Христина."