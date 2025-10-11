В Ямбол и Стара Загора също излязоха на протест срещу насилието над деца

Протест против насилието над деца събра жители на Стара Загора пред сградата на Съдебната палата в града. Поводът за недоволството беше случаят за предполагаемото насилие над дете в детска градина в град Каблешково.

„Тук съм, защото искам справедливост както за мен, така и за всички родители. Трябва да сме спокойни, че пускайки децата си някъде, те са на сигурно място", каза за БТА Роксана Колева, която е майка на две деца, едното от които момиченце на четири години. Тя допълни, че днес е на протеста и в защита на семейството от Каблешково.

Присъстващите настояха за справедливост и ефективни мерки за защита на децата във всяка българска общност, както и за прозрачен процес по разследването за насилие над дете в детска градина в Каблешково.

БТА припомня, че министърът на образованието и науката Красимир Вълчев заяви, че ако се констатират нарушения при случая в Каблешково, ще бъде потърсена дисциплинарна отговорност. Преди дни по разпореждане на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов разследването по досъдебното производство по случая бе прехвърлено на Районна прокуратура-Варна.

В Ямбол родители също излязоха на протест срещу насилието над деца. Пред сградата на Съдебната палата те издигнаха плакати с надписи "Зад всяко уплашено дете стои мълчанието на възрастен", "Не обръщай глава днес, защото утре може да е твоето дете" и др. Недоволството е провокирано от реакцията на магистратите по случая в село Каблешково, заявиха протестиращи.

Пред съда сме и настояваме за справедливост, настояваме за едно по-добро бъдеще за нашите деца, нито едно от децата не заслужава да бъде малтретирано, коментира пред репортер на БТА Христина Христова, организатор на протеста в Ямбол.

"Отвратително е, ужасяващо е всичко, което се случва, и най-вече това, което не се случва, никой не обръща внимание, а се случват ужасни гадости. Опитват се да правят медицинска експертиза след 10 месеца, очакват някакви наранявания да видят сега", каза Таня Ангелова, майка на шестгодишно момиченце.

"Трябва да има камери в детските заведения, добре е да минават някакви психотестове възпитателите в детските заведения", посочи Иван Петков.

Подобни демонстрации днес се организират във Фейсбук от инициативата "Ние не мълчим" в няколко града у нас, включително и в столицата. Протестите са под надслов "Гласът на народа срещу насилието над деца".