Пробация за крадла, задигнала близо 1000 лв. от пациент в асеновградската болница

Върнала е цялата сума, ще плати и разноските по делото

Жената, която на 26 юни т. г. задигна 880 лв. и 50 евро на пациент в асеновградската болница, върна парите и се споразумя с прокуратурата. Тя влязла в стаята му и взела портфейла, но била задържана още същия ден след подаването на сигнала за кражбата.

Извършителката е от Асеновград, на 62 години, до момента не е осъждана. Договореното наказание е пробация със срок от 1 година, в което време жената ще трябва да се регистрира по настоящ адрес и два пъти седмично да се подписва пред съответния служител. Неин ангажимент е да плати и разноските по делото от 150 лв.