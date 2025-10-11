ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пробация за крадла, задигнала близо 1000 лв. от пациент в асеновградската болница

Ваня Драганова

Болницата в Асеновград

Върнала е цялата сума, ще плати и разноските по делото 

Жената, която на 26 юни т. г. задигна 880 лв. и 50 евро на пациент в асеновградската болница, върна парите и се споразумя с прокуратурата. Тя влязла в стаята му и взела портфейла, но била задържана още същия ден след подаването на сигнала за кражбата.

Извършителката е от Асеновград, на 62 години, до момента не е осъждана. Договореното наказание е пробация със срок от 1 година, в което време жената ще трябва да се регистрира по настоящ адрес и два пъти седмично да се подписва пред съответния служител. Неин ангажимент е да плати и разноските по делото от 150 лв. 

