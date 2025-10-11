Отмениха евакуацията на село Николово (Видео)

След днешното съвещание на оперативната група от щаба за защита при бедствия на Община Русе, което бе ръководено от кмета Пенчо Милков, бе взето решение да се отмени евакуацията на част от жителите на с. Николово, живущи на 150 м от двата бряга на река Сараджийска. Въведената мярка бе променена на повишена опасност за евакуация за срок от 72 часа на жителите на района. За град Мартен мярката за повишена готовност за евакуация е удължена със 72 часа, а за Сандрово - въведената мярка за евакуация се отменя. За жителите на трите населени места бе активирана системата BG-Alert относно въведените мерки, съобщиха от пресцентъра на общината.

„Бедственото положение остава за с. Николово и гр. Мартен за следващите 72 часа, тъй като не спират прииждащите води, въпреки че се извършва изпомпване от екипите на РД „Пожарна безопасност и защита на населението", коментира кметът Пенчо Милков. По предложение на комисар Войчев бе взето решение двата агрегата да останат на разположение при повишаване на нивото", допълни кметът. Той заяви още, че ще продължи да се извършва и 24-часов мониторинг от геодезисти, които ще замерват и пиезометрите, чиито данни в момента са обнадеждаващи – стената изсъхва и няма увеличаване на влагата. По думите на кмета ще бъдат привлечени и специалисти от БАН за вземане на дълбочинни проби. Продължава контролираното изпускане на водата от язовира, тъй като прекалено бързото ѝ източване би създало опасност за мократа му страна.

Вземат се и мерки за ограничаване на влагата. Започват дейности по аварийно проектиране на бъдещ ремонт на стената, за което ще се търси подкрепа от държавните институции.

Кметът Милков заяви още, че има пълна съгласуваност на работата на РД „Пожарна безопасност и защита на населението" в Мартен и Николово, като е осигурена проводимостта на водата между двете населени места през изминалите два дни и няма критични точки или разливи.

Съвместно с кмета на Николово Златан Ванев ще бъдат разпространени указания до жителите на Николово, които в случай на опасност ще им помогнат да се евакуират. Призовават се живущите в населеното място да спазват мерките.