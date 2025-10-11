Култовата "Дупка" в Бургас става зона за съвременно изкуство

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Изоставеният терен в сърцето на Бургас ще бъде декор на фестивала "Вода"

"Дупката" - култово място в сърцето на Бургас, където навремето трябваше да бъде построен градски универсален магазин, се превръща във впечатляваща сцена на съвременното изкуство.

От 12-ти до 14-ти октомври там предстоят концерти, музикални и визуални пърформанси, както и 3D мапинг, всички част от фестивала "Бургас", в който се включват творци от няколко държави.

Тази година фестивалът носи заглавието „В сърцето на града", повлияно от решението на организаторите да трансформират част от изоставения строеж на площад „Тройката" в оживено и многофункционално обществено пространство.

Първото събитие започва в 18 ч. в неделя, 12 октомври - симфоничен концерт на оркестър "Лумина". След това публиката ще може да гледа и дори да се включи в един малко необичаен пърформанс на танцова компания Дюн, наречен "Поле".

В следващите дни свои арт проекти ще представят артисти от България, Франция, Румъния и Украйна.

Проектът се осъществява от сдружение ТАНЦ БГ и Фондация "Бургас 2032", с финансовата подкрепа на Община Бургас и по Национален план за възстановяване и устойчивост по процедура BG-RRP-11.021 – Схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за големи общини. Събитието е в подкрепа кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата 2032.

Междувременно Община Бургас и Фондация „Бургас – 2032" обяви открит международен конкурс за идеи за преобразяване на градското пространство в центъра на Бургас, известно като "Дупката".

Целта е да се създаде модерно, мултифункционално обединение от парк, културни и административни пространства в района.

ПРОГРАМАТА В ДУПКАТА

12 октомври, 2025

18.00 – 19.00 ч. – симфоничен концерт на ORCHESTRA LUMINA, България

19.00 ч. – 20.00 ч. - ПОЛЕ, танцов спектакъл-флашмоб, Компания ДЮН и доброволци

13 октомври, 2025

18.00 – 20.00 ч. - LIVE TRANCE CIRCLE, интерактивен музикален пърформанс на Театър на сетивата-София

20.00 - 21.00 ч. – SYNERGIES, визуален пърформанс с участието на публиката, колектив SCENOCOSME / Франция

14 октомври, 2025

През деня ГРАДСКИ УТОПИИ – намеса в градска среда от Театър на сетивата – София

Открий в пространството на града и в Дупката един загадъчен и силно символичен персонаж!

18.30 – 19.30 ч - HOUSE OF HEART, интерактивен пърформанс на Дария Пугачова, Украйна

20.00 -21.00 ч - УСТОЙЧИВОСТТА НА ПРИРОДАТА, 3D мапинг от Adistu & Particules, Румъния/България

ВСЕКИ фестивален ден

18.00 - 22.00 ч - открий в пространството на ВОДА :

MIST & WHITEOUT & HABITAT от Абел Корински/Германия , ВОДНА КРИЗА от Венелин Шурелов/България, ЛЕНДАРТ от Анатоли Ванчев/България, ЛАЗЕР ИЗКУСТВО от Николай Матев/България, ГРАДСКИ РАЗГОВОРИ от Христина Дечева/България, творби от Artspace Luna_колектив, Стойко Даскалов, Симеон Шивачев, Йосиф Аструков, Мария Байчева и др.