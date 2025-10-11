Лена Бориславова припомни на Слави, че й дължи 20 000 лв. за обиди

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Лена Бориславова припомни на лидера на ИТН Слави Трифонов, че й дължи 20 000 лева по делото за "подигравателната и унизителна песен".

Депутатката от ПП-ДБ се обърна към Трифонов, след като по-рано в събота той коментира предложения от партията му за промени в Наказателния кодекс, с които да се налагат солени глоби и затвор за хората, които публикуват лична информация без разрешение.

"От два дни се чудя дали да пиша по темата с мракобесния закон на ИТН. Дълбокото ми убеждение е, че колкото по-малко внимание отделяме на ИТН, толкова по-добре за човечеството", пише тя във фейсбук профила си.

"Обръщам се към същия този Слави Трифонов, който изглежда е забравил, че дължи 20 000 лева, защото го осъдих заради подигравателната и унизителна песен за мен. Същият този Слави Трифонов, който не иска да изплати присъденото обезщетение и в момента обжалва! съдебното решение", пише Бориславова.

Ето какво още написа тя:

Уважаеми, господин Трифонов,

припомням Ви, че Вие сте човекът, който направи кариера и забогатя с милиони, присмивайки се на други хора, обиждайки ги, измисляйки най-долните клевети и подигравки и пошли скечове за другите.

Вие повлияхте на поколения българи като ги опростачихте и покварихте със словесните си похвати и непремерени "шеги". А вашите депутати днес са най-низката проява на Бай-Ганьовщината в българския парламент.

Ако наистина искате да направите нещо смислено, за да не "могат такива измислици, гнусотии и откровени пошлости да продължат да съществуват", както сам пишете днес, започнете със себе си и депутатите си.

Направете шоу и телевизия, в които хуморът и сатирата са от класа, с вкус, както го е правил Алеко Константинов, когато с право е иронизирал наши сънародници например.

Задължително говорете сериозно с депутатите си, особено с това явление в българската политика Тошко Йорданов, как да се държат и как да не се държат в зала.

Та те са най-отвратителният и отвращаващият пример за народен представител като изказ, поведение и участие в дебат, а конкуренцията, за съжаление, не е никак малка.

Вашите народни представители, господин Трифонов, вместо аргументи, сипят обиди, унижения и недопустима мизогиния, превръщайки Народното събрание в сцена на словесна агресия и битова саморазправа.

Човек се чуди на моменти къде по веригата еволюцията се е объркала.

И така, господин Трифонов, започнете от себе си, преди да искате да вкарвате в затвора за 6 години всички други български граждани.

А междувременно аз пак ще Ви осъдя - и на втора инстанция.