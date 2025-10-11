Патриарх Даниил отслужи Света литургия в храма "Свето Благовещение" в Разлог

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Негово светейшество българският патриарх Даниил отслужи Божествена Света Литургия тази сутрин в храма "Свето Благовещение" в Разлог по случай 113 години от освобождението на града.

"Днес да ценим свободата, която Господ ни е дал първо, свободата да избираме между добро и зло. И да избираме доброто, да вършим това, което е полезно, което Бог ни е заповядал. Защото тогава и само тогава можем да бъдем свободни", каза патриарх Даниил.

След Божествената Света литургия, българският партриарх Даниил беше посрещнат официално в Община Разлог от кмета Красимир Герчев, председателя на Общински съвет Иван Димитров, зам.-кметовете Гергана Костова, Славчо Фарфаров, Христо Зайков, секретаря на община Разлог Димитър Крънчев и народния представител Иван Герчев.

С питка за здраве го посрещна екипът на общинска администрация, а кметът му подари икона на св. Георги на разложкия художник Йордан Йорданов.

Българският патриарх лично надписа иконата на Светата Троица - дар за празника на Разлог, която има специално значение за християните, защото показва какви височини на връзка с Бога могат да бъдат постигнати, ако искрено служим на Бога.



