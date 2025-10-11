Започва ремонт на участък от пътя Бяла - Русе заради свлачище

В началото на идната седмица започва ремонт в участъка от главния път Бяла - Русе - в района на "Обретенски липи", между селата Волово и Обретеник, където вчера се свлече земна маса и подкопа платното за движение в посока Русе. Това съобщи за БТА директорът на Областното пътно управление в Русе инж. Стамен Савов.

По думите му рискът за пропадане на пътното платно е голям. По тази причина от вчера е въведена и временна организация, като участъкът е затворен за движение за пътуващите в посока Русе. За тях е въведен обходен маршрут през град Борово. За движещите се към Бяла няма ограничение.

Савов каза, че на 13 октомври (понеделник) ще бъде доставен скален материал и ще започне възстановяване на насипа. Към момента не може да се предвиди колко време ще продължи ремонтът, но докато той трае, участъкът ще бъде затворен за движение и в двете посоки. Ще бъдат въведени обходни маршрути за превозните средства.