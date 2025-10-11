ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Задържаха двама за кражба на накити и автомобил в Елин Пелин

2284
Полиция СНИМКА: Георги Кюрпанов-Генк

Полицията залови двама заподозрени мъже в Елин Пелин за кражба на накити и лек автомобил в София, извършена на 2 октомври.

Регистрационните табели на автомобила са на друго превозно средство и са били обявени за откраднати.

Единият арестуван е на 44 години и е известен от органите на МВР за вещно укривателство. Той е известен с прякора Зъбчето. Вторият е на 52 години и е от активният криминален контингент по линия на кражби от жилища, от превозни средства, а също така и за незаконно притежание на огнестрелни оръжия. Известен е с прякора Змея и вече е изтърпявал присъда лишаване от свобода, пише Нова.

И двамата мъже са български граждани. Задържани са за срок от 24 часа.

По данни на полицията те се познават. Властите смятат, че става дума за криминална група, която се занимава с такъв тип престъпления.

По случая е образувано досъдебно производство. Разследването по случая продължава.

