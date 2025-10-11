Воайор от Царска Баня не мирясва, получи трета глоба

Този път стреснал жена в хотел посред нощ, качил се на терасата

С трета глоба се доби воайорът от курорта Баня край Карлово, който от години притеснява жени, настанени в местните хотели или бази за балнеолечение. Този път в полунощ на 1 февруари т. г. той се покачил на терасата на хотел и започнал да наблюдава гостенка в стаята й. Тя го забелязала, изплашила се, казала на съпруга си и се обадили в полицията. Воайорът избягал, но бил заловен от униформените и разпознат от жената.

Наложената му глоба е максималната от 500 лв., защото не му е за първи път, предупреждаван да престане с непристойните си действия още през 2020 г., но без резултат. Той обжалвал наказателното постановление, но то е потвърдено от Районния съд в Карлово.

Решението може да бъде оспорено пред административните магистрати в Пловдив.