БЧК раздава хранителни и хигиенни пакети на социално слаби в Пазарджик

Българският Червен кръст (БЧК) в Пазарджик започва раздаването на хранителни и хигиенни пакети от понеделник в рамките на Програма "Храни и основно материално подпомагане", съфинансирана от Европейския социален фонд плюс, съобщават от областния съвет на хуманитарната организация.

Помощта е предназначена за лица и семейства, подпомагани от дирекциите "Социално подпомагане". Тя включва материали за лична и домашна хигиена и два вида хранителни продукти - захар и спагети, съобщава БТА.

В областта са организирани общо 13 пункта, които до края на месеца по график ще предоставят пакетите.

Миналата година в Пазарджишко 18 645 нуждаещи бяха одобрени за получаване на помощи по програмата.

В страната се очаква помощта да достигне до над 640 000 уязвими граждани, за което са създадени 316 временни пункта, уточняват от Областния съвет на БЧК.