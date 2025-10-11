Протестиращи скандират "Оставка" пред общината в Поморие след сигнал за малтретирано дете

Протестиращи скандираха "Оставка!" пред сградата на община Поморие днес. Протестът бе организиран от гражданското движение "Ние не мълчим". На път към общината демонстрантите се придвижваха с автомобилите си, използвайки клаксоните като форма на протест.

Демонстрацията бе свързана със сигнали за малтретирано от педагог четиригодишно дете в детска градина "Радост" в Каблешково. Случаят стана известен след излъчен телевизионен репортаж. Темата предизвика обществено недоволство и призиви за отговорност от страна на местната власт и институциите, съобщи БТА.

Пред събралите се пред сградата на общината, Николай Кючуков от движението заяви, че нито един родител не заслужава да види и преживее това, което се е случило с детето в Каблешково. "Децата се създават, за да живеят. Ако не ги пазим – кой ще го направи?", попита той. Кючуков заяви, че е започнала подписка с искане за оставка на кмета.

"Това дете заслужава подкрепата на всички ни. Вие сте хората, които трябва да решите – дали около вас ще живеят педофили. Всички заедно отново ще се съберем тук и ще поискаме с открито писмо кметът да си подаде оставката", каза Кючуков.

Протестиращи призоваха също да започне проверка за корупция в община Поморие. Те казаха, че протест ще има и пред дома на кмета на Поморие Иван Алексиев. По-рано те протестираха пред сградата на съда в Бургас, след което с автошествие се отправиха към Поморие.

Протест под надслов "Гласът на народа срещу насилието над децата" се проведе и пред Седебната палата в София по-рано днес.