Чистят Янтра от дървета и наноси, затлачени под мостовете от високите води

Дима Максимова

Започна почистването на наносите, влачени от високите води на р. Янтра и останали под мостове във Велико Търново. С понижаването на речните нива работата стартира от стария Бейски мост в района под Царевец, където се включиха два специализирани крана, багери и самосвали.

Още в периода на обилните дъждове, продължили над 48 часа и довели до сериозно повишаване на реките Янтра, Белица и останалите притоци, кметът Даниел Панов разпореди обстойна проверка на всички мостове и водостоци на територията на общината.

В следващите дни дейността ще обхване и останалите съоръжения, където има струпвания. Графикът на работа се определя и от нивата на реките на съответните локации.

