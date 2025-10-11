Деца и възрастни посетиха АЕЦ "Козлодуй", разгледаха как работи централата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Стотици посетиха АЕЦ "Козлодуй", където днес е Денят на отворени врати, съобщиха на интернет страницата си от там.

Квалифицирани служители запознаха отблизо посетители от София, Варна, Пловдив, Стара Загора, Велико Търново, Ловеч, Благоевград, Плевен, Русе, Габрово, Монтана, Враца, Лом и много други населени места с работата на атомната електроцентрала.

В Информационния център, чийто екип посрещаше всички гости, се прожектираха тематични филми и бяха осигурени печатни материали за дейността на дружеството.

Посетителите имаха възможност да разгледат командните и машинните зали на 5 и 6 блок и пълномащабния симулатор на блокове с реактори тип ВВЕР-1000, използван за обучение на ядрените оператори. Именно там се подготвят специалистите, които осигуряват всекидневно сигурната и надеждна работа на мощностите, посочиха от електроцентралата.

В програмата за Деня на отворени врати бяха включени и демонстрации с противопожарна техника, организирани от Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението - АЕЦ Козлодуй", и измервания на параметрите на околната среда от мобилната лаборатория за радиоекологичен мониторинг.

Денят на отворени врати има дългогодишни традиции в АЕЦ "Козлодуй", като от над 30 години събитието дава възможност на хората да научат повече за българската атомна централа и нейната ключова роля за националната енергетика, както и за приноса ѝ в постигането на целите за климатична неутралност.

И този път инициативата донесе най-много вълнение на децата и младежите, много от които казаха, че в централата са ги довели интересът към ядрените технологии и плановете за образование и кариера в тази област.