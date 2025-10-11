Терзиев: Това, което се случи през тези дни, е повече от усилие да се изчисти градът

"Това, което се случи през тези дни, е повече от усилие да се изчисти градът. Това е опит да се изчисти усещането за безнадеждност. Хора помагат на хора. И в този прост жест има повече сила, отколкото във всяка власт – защото той е чист, искрен и неподкупен". Това пише във фейсбук профила си кметът на София Васил Терзиев.

"Благодаря на всички вас, които в тези дни сте гръбнака на града и не позволявате София да бъде пречупена.

Благодаря и на съседните общини, на гората.бг и на „Капачки за бъдеще", които се притекоха на помощ с техника и ресурси – пример за солидарност, какъвто рядко се вижда в институционална България.

Благодаря и на всички звена на Столична община – на завода за отпадъци, на Инспектората, общинските предприятия „Паркове и градини", „Гробищни паркове", както и на районните администрации, които работят рамо до рамо с гражданите, за да възстановим нормалния ритъм на столицата", написа кмета на София.

Терзиев пише, че колкото и добре организирани да са опонентите, те не могат да достигнат енергията, съпричастността и отговорността, които проявяват активните граждани на един буден град. Докато доброволци почистват улиците, прокуратурата предприема действия срещу представители на общината. В разгара на кризата с отпадъците – когато екипите работят денонощно – заместник-кметът по екология Надежда Бобчева и директорът на завода за отпадъци Николай Савов са били извикани на разпит по неясни причини. Така именно хората, от които зависи овладяването на ситуацията, са били откъснати от работата си, за да дават обяснения пред прокуратурата.

"Паралелно с това СПТО е подложено на непрестанни проверки – от всички възможни държавни органи, едновременно и без основание. Служителите на Столичния инспекторат – хората, които всеки ден излизат на терен, за да се борят с незаконни сметища и да следят за чистотата – са системно заплашвани, обиждани и принуждавани да работят под страх за здравето и живота си, докато държавата е пасивна", пише Терзиев.

"Не искаме услуги и подаяния – искаме институциите да си вършат работата. Да прилагат закона, а не да го използват като бухалка срещу неудобните.

София няма да се управлява феодално и чрез страх. И заслугата ще бъде ваша – на всички свободни хора, които работят да бъдат част от решението, а не от задълбочаването на проблема", завършва публикацията си столичния кмет.