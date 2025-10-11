На близо 1000 повиквания за 9 години се е отзовал екипът на Кризисния център Овча могила

Кризисен център – село Овча могила при Община Свищов навърши 9 години. Той бе открит на 11 октомври 2016 година по идея на кмета на общината д-р Генчо Генчев като първият в България Кризисен център за борба с пожарите, бедствията и катастрофите.

За своята 9-годишна история Центърът доказа своята ефективност, бърза и адекватна реакция за овладяване на спешни ситуации, а служителите показват изключителен професионализъм в работата си на терен. Кризисният център в село Овча могила осигурява 24-часово дежурство, като основна част от служителите са и доброволци в Доброволното формирование при Община Свищов.

Противопожарен автомобил и линейка са на разположение на спасителите и те могат да реагират бързо и адекватно за овладяване на спешни ситуации в по-отдалечените места на общината. В много случаи са в помощ и на РС ПБЗН Свищов. Във всички дейности се включват и други доброволци от Доброволното формирование.

За изминалите девет години служителите на Кризисен център – Овча могила и Доброволното формирование са се отзовали на близо 1000 повиквания на територията на общината с противопожарния автомобил и с линейката за оказване на помощ на хора и спасяване на техните домове. За този период служителите са отреагирали на пожари в къщи и други постройки, в сухи треви, стърнища и гори. Извършвани са дейности по разчистване след пожари, катастрофи, порои на територията на общината, както и подпомагане дейностите по разчистване на наводнени къщи в село Каравелово, община Карлово. В много случаи е оказвана оперативно-техническа помощ, сред които обеззаразяване на улици по време на пандемията от Covid-19, транспортиране на храна на карантинирани, дейности по овладяване на африканска чума по прасетата. Оказвана е помощ с линейката и са транспортирани болни от и до МБАЛ – Свищов и болнични заведения в страната. Оказвана е и помощ в района на Кризисния център и охрана на мероприятия.

През 2017 година трима служители в Кризисния център бяха наградени с почетно отличие на МВР "За доблест и заслуга" – III степен, заради проявена от тяхна страна храброст в конкретна ситуация, застрашаваща живота и здравето на хората и за оказано съдействие, и помощ на МВР. За доблестната им постъпка те бяха удостоени и с отличието на вестник „24 часа", и БНТ „Достойните българи". През същата година Съветът на Европа отличи в конкурс за описание на добри практики в местното самоуправление иновативната за България практика: „Кризисен център към кметство Овча могила, община Свищов". В края на 2020 година, служителите на Кризисния център бяха наградени от кмета на общината д-р Генчо Генчев с почетна грамота и медал „За граждански заслуги" – III степен за принос в кризисни ситуации и извънредно положение по време на COVID пандемията.

Община Свищов, в лицето на кмета Генчо Генчев, не спира да търси форми, които да дават възможност за развитие и дооборудване на Кризисния център, а през месец май тази година бе закупен и нов специализиран автомобил – линейка.

През годините Кризисният център доказа своята значимост. Адекватната реакция на служителите, активното съдействие от кмета Генчо Генчев, заедно с успешната координация между институциите на всички нива е от изключително важно значение за бързото овладяване на критичните ситуации, възникнали на територията на общината, което води до повишаване на доверието и чувството за взаимност между местната власт, различните институции и жителите на община Свищов.