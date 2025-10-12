Премиерът Росен Желязков подчерта, че модернизацията на военните сили е във фокуса на вниманието на това правителство, като и ще е на следващите

Министърът на отбраната Атанас Запрянов добави, че предстои ускорена модернизация на въоръжените сили във всички видове на бойните ни способности

Днес сме свидетели на един от най-тържествените и свети мигове в живота на всеки бъдещ офицер – полагането на военната клетва. Това е мигът, в който думите се превръщат в завет, а пагонът – в символ на чест, вярност и служба на родината. От този ден нататък вие не просто ще носите униформа - ще носите отговорност. Ще бъдете пазители на държавността, на българската земя, на всичко, което предците ни са отстоявали с вяра и кръв. Да си офицер означава да пазиш реда, когато другите се съмняват; да стоиш изправен, когато е трудно; да бъдеш пример, когато светът има нужда от сила и морал. Така се гради авторитетът на Българската армия.

С тези думи кметът на община Шумен проф. Христо Христов приветства курсантите на церемонията по полагането на военна клетва от 152-ри випуск на НВУ „Васил Левски“.



Шумен е град с воинска памет и духовна сила. Град, от който са тръгвали поколения, оставили следи в историята и в съзнанието на България. Днес вие продължавате тази линия на достойно носене на служба за вярност пред отечеството, допълни той.

Клетвата, която дадохте, е връзка между миналото, настоящето и бъдещето, между делото на героите и вашия дълг да продължите техния път. Пожелавам ви да носите клетвата не само в ума, а и в сърцето си. Да пазите честта на пагона така, както пазите името, да служите с разум, с доблест и с достойнство, защото само онзи, който умее да служи, заслужава да води.

В края на словото си кметът пожела на курсантите да бъдат твърди, верни и достойни, водени от вярата, че пред тях стои най-високата мисия - България.

Приветствие поднесе майка на един от курсантите, която изрази вълнението и гордостта на всички майки и допълни, че пред курсантите предстои труден път на себеотдаване и отговорност. Ние ненавиждаме оръжието за нападение и признаваме само онова, което защитава живота. Бъдете верни на своята клетва, призова още тя.



От името на положилите клетва Георги Меразчийски посочи, че за воинската служба се изисква смелост, преданост и себеотрицание. Дълбоко осъзнаваме отговорността, която поемаме и не ще пожалим сили в овладяването на професията да бъдеш защитник на отечеството, каза още курсантът веднага след полагането на клетвата.



На церемонията по полагане на военната клетва присъстваха областният управител, председателят на Общинския съвет, народни представители, официални лица и ръководства на институции, университет.

Благослов отправи Негово Високопреосвещенство Варненският и Великопреславски митрополит Йоан, който в словото си призова курсантите да се придържат към истината, да правят добро и да допринасят полза на отечеството.