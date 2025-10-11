ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Продължава възстановяването на електричеството в О...

Евакуират столичен мол

Мол (Илюстративно изображение) Снимка: Pixabay

Спешно евакуират всички хора, които се намират в столичния търговски център The Mall. Това става ясно от фейсбук публикация в групата "Забелязано в София".

Към момента не е ясно каква е причината за евакуацията.

Очаквайте подробности!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

