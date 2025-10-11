ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Продължава възстановяването на електричеството в О...

Времето София 14° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21481566 www.24chasa.bg

С около метър и половина е спаднало нивото на Янтра край русенското село Долна Студена

800
Река Янтра Снимка: Русе Медиа

С около метър и половина е спаднало за последното денонощие нивото на река Янтра край русенското село Долна Студена, която вчера излезе от коритото си и заля около 100 декара земеделска земя. Това съобщи за БТА областният управител на Русе Драгомир Драганов, който и днес посети района заедно със своя заместник Георги Георгиев. 

По думите му водата вече се е оттеглила от нивите и ситуацията постепенно се нормализира. 

Драганов каза още, че в началото на идната седмица ще се предприемат допълнителни дейности за почистване на наносите, отпадъците и дърветата, които са се събрали около два от устоите на моста. Съоръжението, което свързва Долна Студена със съседното село Ботров, е временно затворено за движение за камиони. Причината е компрометиране на пътното платно заради проблем с фуга.

Река Янтра Снимка: Русе Медиа

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници