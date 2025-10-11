Ивайло Мирчев: Оказа се, че България има седем премиера, седмият е Таки

Ако помните, ние в началото заявихме, че България има трима примери. Един формален - Желязков, един на който много му се иска, но няма да му се получи - Борисов и един, който си е истински пример - Пеевски. Борисов след това излезе и каза, че са пет. Те накрая се оказаха седем. Седмият е Таки. Така, че това е реалността в България.

Това заяви в студиото на "Говори сега" по БНТ съпредседателя на "Да, България" Ивайло Мирчев.

Попитан за реакцията му, след като съдът за пореден път реши да остави в ареста варненския кмет Благомир Коцев, Мирчев заяви:

"Ние, ако има нещо, зад което стоим, това е справедливостта и това да се спазва закона. Не зад един или друг човек. И това искаме ние. Няма справедливост в момента в България. Има един орган - Комисия за противодействие на корупцията, която е всичко друго, но не противодейства на корупцията. Тя е станала бухалка. И това най-вероятно омръзна на всички да го чуват. На човека, който е решил да прави голямото "Д" в държавата. И затова настояваме КПК да изглежда по съвсем различен начин. За съжаление, най-вероятно това няма да стане. И Антон Славчев, чиято ставка искаме, е човекът, който олицетворява всъщност бухалката в Антикорупционната комисия. Виждаме го от доста години вече."

Мирчев разказа подробно за връзката между Антон Славчев и Пеевски.

"От години твърдим, че Антон Славчев е в много тясна координация с Делян Пеевски. Аз неведнъж съм казвал, че те се чуват редовно по телефона, срещат се. Не съм чул някого от тях да го отрекат досега. Срещите им са късно следобед. Антон Славчев се среща редовно с Пеевски. Да не кажа по няколко пъти на седмица. Докладва му по секретни дела. Касаещи българския обществен живот. Примерно ще ви кажа едно от тях. Напоследък ВМЗ-Сопот. Има конкретно дело, по което Антон Славчев е докладвал на Пеевски, то е секретно. Нека сега Пеевски или Антон Славчев да излязат и да кажат - не сме говорили, не сме водили този разговор. Не ми е докладвано такова нещо. И аз призовавам от много време. Славчев не си говори с нас и говори с главното "Д" в държавата и се оказва, че всъщност обслужва него."

Мирчев заяви, че делото, за което Славчев е информирал Пеевски е "свързано с желанието на Пеевски да упражнява контрол върху българския обществен живот, върху българската икономика и върху всичко, което се случва в България."

Според съпредседателя на "Да, България" дори след подписана оставка, Антон Славчев ще заема висш пост.

"Тъй като говорихме за Антон Славчев, бъдещето пред него, въпреки че Борисов се съгласи да подпише оставката, е ВАС да го върне като прокурор и евентуално като опция да заеме висш пост в ДАНС."

Депутатът е категоричен ще оставането на Благомир Коцев в ареста е извън "всякаква нормалност".

"Благомир Коцев по безумен начин продължава да бъде държан в ареста, нарушавайки абсолютно всякаква нормалност. Няма логика той да продължава да бъде в ареста. Нека да бъде разследван, нека всички сигнали бъдат проверени, всички свидетели, тайни, нетайни, руснаци, украинци, всички свидетели. Нека да си кажат, да се разбере. Но няма смисъл той да бъде държан в ареста по този начин."

По казуса с "Лукойл" Мирчев заяви:

"Не е тайна, че сделка се подготвя. Тя е доста отдавна. Кога ще бъде обявена е съвсем друг въпрос. Както и не е тайна, че Пеевски искаше да сложи ръка върху "Лукойл". Негова беше идеята държавата да купи "Лукойл". Бяха отделени 7 милиарда лева в Българската банка за развитие точно с тази цел."

По думите на депутата от ПП-ДБ правят всичко възможно Пеевски да не овладява държавата.

"Но е факт, че управлява правителството. И колкото и министрите и примерът да обясняват различното, ние сме наясно."

"Когато депутат с достатъчно власт, който владее прокуратурата, владее съдебната система, започне да звъни на министри и, например, да им казва да му съдействат по отношение на махането на Магнитски, на конкретни обществени поръчки, на конкретни назначения, те да се случват или не, да ги привиква в хотел "Берлин" или да ги привиква в кабинета си в Народното събрание, това вече изглежда по съвсем различен начин."