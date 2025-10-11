Спипан да шофира пиян в Карловско остава без книжка за 22 месеца

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Присъдата е условна, плаща и глоба от 500 лв.

58-годишен мъж от карловското село Розино, засечен да шофира солидно почерпен, договори наказание с прокуратурата. Той бил спрян за проверка зад волана на "Фолксваген Голф" посред бял ден на 25 септември 2025 г. - около 14 часа. Дрегерът отчел 2 промила алкохол и той бил задържан за 24 часа.

Споразумението, одобрено вече от Районния съд в Карлово, предполага условна присъда от 10 месеца с изпитателен срок от 3 години, 500 лв. глоба и 22 месеца без книжка.

Предстои съдът да постанови колата да бъде отнета, ако е на виновния водач, в противен случай той ще трябва да плати стойността й.