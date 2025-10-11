Десетокласничка от Английската в Пловдив спечели 3000 лв. за подкаста и вестника на гимназията

Препъна я въпрос какво рециклират Били Айлиш и майка й

Десетокласничката Петя Млечкова от популярната като Английската езикова гимназия "Пловдив" спечели 3000 лв. в благотворителното издание "Златната лига" на "Стани богат". Парите ще отидат да подкаста "Английската говори" и вестника на училището.

Момичето мина с лекота през първите пет въпроса, не се затрудни и на питането "В кой град се намира единственият у нас покрит мост, чийто по-ранен вариант е дело на Кольо Фичето?" и посочи верния отговор - Ловеч. Използва жокер 50/50, за да се справи с въпроса "Какво според специалистите седи в основата на здравословни проблеми и го наричат новото пушене?" Вариантите бяха недоспиване, продължително седене, използване на слушалки и прекомерно пиене на кафе. След като останаха само слушалките и седенето, Петя Млечкова заложи на второто и спечели.

Леко я затрудни да посочи автора на пиесата "Балкански синдром" и на сценария на "Оркестър без име", но приятелят й Николай я насочи към Станислав Стратиев. Този автор се изучава в 11. клас и Млечкова тепърва ще го чете, обеща да гледа и филма. На следващото питане за растението, символ на Уелс, потърси помощ от Ники Кънчев и последва съвета му да отговори с "праз".

Препъна я питането "Какви забравени по складове 400 000 артикула Били Айлиш и майка превръщат в нови продукти чрез рециклиране?" Отговорите бяха плакати, CD обложки, концертни тениски и декори от турнета. Петя Млечкова заложи на обложките, но верен отговор се оказаха тениските.

Ученичката е колежка на Ники Кънчев - водеща е на почти всички събития на гимназията.