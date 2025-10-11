Втори участник от Английската в Пловдив в "Стани богат", Божидар Кочанов блесна с чувство за хумор

Мина само през първите въпроси, продължава другата събота

Божидар Кочанов от Английската гимназия в Пловдив блесна с чудесно чувство за хумор в "Златната лига" на "Стани богат. Той е вторият участник от това училище в специалното благотворително издание на предаването, преди него Петя Млечкова спечели 3000 лв. за подкаста и вестника на езикова гимназия "Пловдив".

Каузата на Божидар Кочанов е вестникът на училището. Времето в епизода тази вечер стигна на Божидар Кочанов да отговори само на първите пет въпроса и същинското му участие ще бъде следващата събота. Но се оказа достатъчно, за да развесели водещия Ники Кънчев и публиката. Божидар Кочанов мечтае да стане коремен хирург и на въпрос защо е избрал точно тази специалност посочи към тази област от тялото си, той е пълен, и обясни, че вече се е подготвил за тази работа. "В нашия свят постоянно се случват гадости на хората, а медицината е начин да намалим болката и теглото на друг", обясни той по-сериозно.

Момчето е син на известния пловдивски юрист Димитър Кочанов.