ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кошмар за България на "Васил Левски"! Турция ни вк...

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21482371 www.24chasa.bg

Втори участник от Английската в Пловдив в "Стани богат", Божидар Кочанов блесна с чувство за хумор

24 часа Пловдив онлайн

2668
Божидар Кочанов спечели водещия и публиката на "Стани богат" с чувството си за хумор. Кадър: bTV

Мина само през първите въпроси, продължава другата събота 

Божидар Кочанов от Английската гимназия в Пловдив блесна с  чудесно чувство за хумор в "Златната лига" на "Стани богат. Той е вторият участник от това училище в специалното благотворително издание на предаването, преди него Петя Млечкова спечели 3000 лв. за подкаста и вестника на езикова гимназия "Пловдив".

Каузата на Божидар Кочанов е вестникът на училището. Времето в епизода тази вечер стигна на Божидар Кочанов да отговори само на първите пет въпроса и същинското му участие ще бъде следващата събота. Но се оказа достатъчно, за да развесели водещия Ники Кънчев и публиката. Божидар Кочанов мечтае да стане коремен хирург и на въпрос защо е избрал точно тази специалност посочи към тази област от тялото си, той е пълен, и обясни, че вече се е подготвил за тази работа. "В нашия свят постоянно се случват гадости на хората, а медицината е начин да намалим болката и теглото на друг", обясни той по-сериозно. 

Момчето е син на известния пловдивски юрист Димитър Кочанов. 

                    

Божидар Кочанов спечели водещия и публиката на "Стани богат" с чувството си за хумор. Кадър: bTV

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници