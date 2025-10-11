ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

21-годишен загина при катастрофа край Благоевград

Катастрофата е станала в района на разклона за селата Бучино и Бело поле. Снимка: Архив

Мъж на 21 години от Благоевград загина при пътен инцидент на разклона за селата Бучино и Бело поле. Това съобщиха от пресцентъра на полицията в Благоевград.

Инцидентът е станал около 18,40 часа в района на разклона за селата Бучино и Бело поле. 

Лек автомобил БМВ, управляван от 21-годишен мъж от Благоевград, движейки се в посока от с. Долно Българчево към с. Бело поле, е излязъл извън платното за движение, блъснал се е в земен скат и се е преобърнал няколко пъти. В резултат на инцидента водачът на автомобила е починал, а 28-годишен негов съгражданин  е настанен в МБАЛ-Благоевград с комоцио и наранявания в областта на гърба, съобщава БТА.

Преди дни мъж на 89 години беше загинал при пътен инцидент в района на полигона край Благоевград. По първоначална информация мъжът е изскочил внезапно на пътното платно и е блъснат от лек автомобил. 

