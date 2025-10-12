Избират предсрочно нов общински съвет в Пазарджик, избори има и в няколко села в страната

Нови избори за общински съветници се провеждат днес в Пазарджик. До насрочването им се стигна след като Върховният административен съд касира избора на Общинския съвет от редовния местен вот на 29 октомври 2023 г. Частични местни избори за кмет пък има в селата Беласица, Столник, Струпец и Хрищени.

Общо 597 са кандидатите за 41 мандата, съобщиха от Общинска избирателна комисия - Пазарджик. Регистрирани за участие са 23 партии, четири коалиции и две местни коалиции, за които избирателите ще могат да гласуват в 144 секции. Хората със зрителни увреждания или затруднения в придвижването ще могат да упражнят вота си в 20 секции. Сформирани са и две подвижни, уточниха от ОИК.

С охраната на изборите са ангажирани 220 полицейски служители, информират от Областната дирекция на МВР - Пазарджик. Дежурни гишета в сектор "Български документи за самоличност" ще работят от 08:30 ч. до 19:30 ч. Ще бъдат връчвани вече изработените лични карти на гражданите, които ще гласуват, а на тези които са ги загубили, повредили, унищожили или са им откраднати, ще им бъдат издавани удостоверения за гласуване.

Жителите на петричкото село Беласица (област Благоевград) ще гласуват за кмет. В момента длъжността кмет на с. Беласица се изпълнява временно от Величка Спасова до полагането на клетва на новоизбрания кмет. Решението за нейния избор беше взето на редовно заседание на Общинския съвет в Петрич на 15 май заради оставка на досегашния кмет Велик Филчев. Трима са регистрираните кандидати за кмет на селото, гласуването ще се извършва в две секции.

В село Струпец (област Враца) извънредните избори се налагат, след като кметът Пламен Лалов почина. Според решенията на ОИК Роман, публикувани на интернет страницата на Централната избирателна комисия, регистрираните кандидати са двама. За изборите са назначени две секционни избирателни комисии.

В село Столник кметът Илиян Милатинов също е починал. На извънредно заседание Общинският съвет в Елин Пелин (Софийска област) беше избрана за временно изпълняващ длъжността кмет на селото Стояна Атанасова. Трима са кандидатите за кмет на селото.

В село Хрищени (област Стара Загора) с решение на Централната избирателна комисия бяха прекратени пълномощията на избраната закмет през 2023 г. Радка Желева. Предсрочното прекратяване на пълномощията ѝ е извършено по предложение на Общинската избирателна комисия поради установяване на несъвместимост за изпълняване на длъжността, тъй като е регистрирана като едноличен търговец. Двама кандидати ще се борят днес за кмет на кметството, съобщиха за БТА от ОИК.

В спокойна обстановка пък започнаха предсрочните избори за кметове в 3 села в област Хасково - Боян Ботево в община Минерални бани, Черногорово в община Димитровград и Славяново в община Харманли.