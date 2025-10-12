ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Стефан Мавродиев: Цветана Манева щеше да се обеси ...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21483254 www.24chasa.bg

Пешеходна пътека с изкуствен интелект ще бъде изградена в Бургас

896
Пешеходна пътека СНИМКА: Pixabay

Бургас ще се сдобие с първата си интелигентна пешеходна пътека, която ще използва изкуствен интелект за засичане на пешеходци и предупреждение на шофьорите. Съоръжението ще бъде разположено на бул. „Христо Ботев", едно от най-натоварените кръстовища в града, в близост до училища и детска градина.

Проектът е по предложение на инженер Стойко Андреев, който обясни, че системата ще използва камери, сензори и алгоритми с изкуствен интелект, за да разпознава единствено хора, стъпили на пешеходната пътека.

„Когато пешеходец стъпи на пътеката, светлинни сензори активират мигаща жълта светлина, която предупреждава водачите, че има човек на пешеходната зона. Системата не се активира от преминаващи автомобили или животни, което я прави изключително точна", обясни инженер Андреев пред NOVA.

Технологията е разработка на латвийски производител и има ефективност от 99–100%, за разлика от други подобни решения, които работят частично.

Първоначално са били разгледани няколко възможни места за изграждане на пътеката, като бул. „Христо Ботев" е избран заради големия поток от пешеходци, включително ученици и възрастни хора. Системата ще бъде захранвана с постоянен ток, вместо със слънчеви панели, за да се гарантира непрекъсната работа.

„Проектът трябваше да бъде реализиран още тази година, но поради липса на средства беше отложен за следващата. Очакваме през 2026 г. Бургас вече да има първата си интелигентна пешеходна пътека", допълни Андреев.

Пешеходна пътека СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници