Изборите за общински съветници в Пазарджик започнаха нормално

Нормално и в спокойна обстановка започнаха изборите за общински съветници в община Пазарджик. През вчерашния ден секции в общината бяха поети под полицейска охрана и тази сутрин бяха предадени безпроблемно на секционните избирателни комисии. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в града Мирослав Стоянов.

Той припомни, че по време на изборите униформени полицаи ще бъдат разположени вън от секциите, няма да допускат лица с поведение накърняващо добрите нрави, както и въоръжени лица, носещи предмети опасни за живота и здравето на гражданите. При необходимост и след постъпило искане от страна на председателя на секционната избирателна комисия служителите на полицията могат да окажат съдействие за възстановяване на реда и спокойствието вътре в секцията. Обособени са допълнителни екипи на РУ-Пазарджик и ОДМВР-Пазарджик за реагиране и проверка на сигнали, които са съотносими към дейността на полицията.

Дежурни гишета в сектор «Български документи за самоличност» в ОДМВР-Пазарджик ще работят днес от 08.30ч. до 19.30ч. Ще бъдат връчвани вече изработените лични карти на гражданите, които ще гласуват, а на тези които са ги загубили, повредили, унищожили или са им откраднати ще им бъдат издавани удостоверения за гласуване. Удостоверението за гласуване се издава единственно и само да послужи на гражданите да упражнят своето право да гласуват.