Ваня Григорова и Прошко Прошков: Подкрепяме кмета Терзиев срещу извиването на ръце, но искаме ясен план

Има криза с боклука в двата софийски района. Конкурсът е компрометиран. Напълно подкрепям Васил Терзеев в позицията, че няма да приеме извиване на ръце, но когато тази обществена поръчка не е събрала адекватни оферти, трябва да бъде прекратена и да се премине към директно договаряне, каза Ваня Григорова, независим общински съветник в София по bTV.

Всички застанахме зад кмета Терзиев в позицията, че нашият град няма да приеме извиване на ръце. Но когато си тръгнал, по неговите думи срещу мафията, не отиваш въоръжен с малко ножче. Трябва да чуем плана на кмета, да го подкрепим, ако е разумен и да нанесем корекции, смята Прошко Прошков от групата на ГЕРБ-СДС в Столичния общински съвет. Той критикува забавянето на процедурата и запита защо не се е появил нито един от големите европейски оператори по отношение на сметоизвозване. Според Ваня Григорова се оказало, че турската фирма със запалените камиони е победител в зона 4. Най-големият страх на кмета е всъщност да получи подкрепа от държавата, каза Прошков.