Лекар: Ако боклукът в София остане над месец, плъхове ще разнасят инфекции

Докато това е един краткотраен ефект, феномен, докато не става многомесечен, единични структури на боклук не са фатални. Трябва да имаме предвид, че в София, както в много други големи градове, има доста мишки и плъхове. Ако отпадъците стават все повече, мишките ще започнат да обикалят около тях. Те могат да пренасят болести, главо салмонелози, които са хранителни инфекции, но ние нямаме сериозна патология освен тях. В този си вид това не би трябвало да е проблем. Хубаво е, че влизаме в студените месеци и този боклук няма да се "развали", ще има по-малко насекоми. Това заяви пред Нова тв д-р Аспарух Илиев, ръководител на лаборатория в университета в Берн.

По думите му ниските температури през есента и зимата са естествена защита, защото забавят развитието на бактерии и насекоми.

Много по-сериозен според него е рискът в наводнените райони на Южното Черноморие. Той напомни, че в тези райони трябва задължително да се мият ръцете, плодовете и зеленчуците и да не се консумира вода от чешмата, ако не е обявена за безопасна.

Д-р Илиев подчерта, че през следващите месеци ще циркулират няколко основни вируса — COVID-19, грип и респираторен синцитиален вирус (RSV), който е особено опасен за деца и възрастни.

„Грипният пик и COVID тази година се очакват след Нова година. Новите варианти на коронавируса – Нимбус и Стратос – протичат със силен гърлобол и хрема, но рискът от дълъг COVID остава", каза специалистът.

„Ваксините срещу COVID и грип трябва да се поставят отново – имунитетът от миналогодишната имунизация е краткотраен", подчерта д-р Илиев.

Той препоръча създаването на навик за ежегодна ваксинация през есента, тъй като вирусите непрекъснато мутират и всяка година ваксините се адаптират към актуалните щамове.