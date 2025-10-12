Радан Кънев: Хората, които избираме, не държат реалната власт в ръцете си

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Евродепутатът от Европейската народна партия и представител на "Демократична България" Радан Кънев коментира темите за "дълбоката държава", Антикорупционната комисия и ролята на европейските институции за върховенството на правото у нас. Въпросът не е дали тази риторика достига до Брюксел, а дали проблемът съществува у нас. Все повече хора разбират, че има такъв проблем, заяви Кънев пред БНТ.

По думите му, т. нар. "дълбока държава" означава, че "хората, които избираме, не държат реалната власт в ръцете си":

"Фасадна демокрация е изразът, който използвахме, когато учредявахме ДСБ преди 21 години. Реалните лостове на властта са други – те не се променят при избори", посочи евродепутатът.

Кънев отхвърли тезата, че коалицията "Продължаваме Промяната – Демократична България" е фасадна:

"Това е доброволен съюз между две политически формации с различни лидери и подходи. Всички виждат колко трудно взаимодействаме понякога, но с сигурност няма задкулисие."

На въпрос дали сигналите към европейските институции представляват клевета срещу България, Кънев подчерта, че това е част от същността на членството ни в ЕС:

"Всеки български гражданин има право да бъде защитен на две нива – от своите национални институции и от европейските. Това е силата на европейската демокрация."

Той допълни, че българите не вярват на съда, прокуратурата и правителството, което прави европейската защита още по-важна.

Кънев коментира и замразените средства по Плана за възстановяване и устойчивост:

"Тези пари не са спрени, защото някой се е оплакал. Те са спрени, защото България не отговаря на изискванията за върховенство на правото."

Според него, отговорността е на управляващото мнозинство и парламента, които са отменили гаранциите за независимост на КПК:

"Европейската комисия иска гаранции, че този орган е независим, а парламентът направи обратното."

Кънев припомни, че именно "Демократична България" се е противопоставяла на идеята КПК да има разследващи функции:

"Не трябва да създаваме втора прокуратура. Такива органи се превръщат в оръжие на задкулисието."

Относно избора на нов главен прокурор, Радан Кънев беше категоричен:

"Ние не желаем да определяме кой да е главен прокурор. Искаме той да бъде избран по начин, който гарантира върховенството на правото."

Той припомни, че забавянето се дължи на изтеклия мандат на Висшия съдебен съвет и липсата на нов избор.