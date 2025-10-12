Задържаният българин от флотилията: Не стигнахме до Газа, но привлякохме вниманието на света

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българинът Васил Димитров, задържан от израелските власти като част от международната хуманитарна флотилия „Сумуд", се завърна на родна земя. „Не стигнахме до Газа, но постигнахме основната си цел – светът говори за случващото се там. Мисията беше прозрачна и морално чиста, а ценностите ни – ясно заявени", разказва Димитров.

Флотилията, в която участваха над 40 плавателни съда и активисти от различни държави, се опита да достави хуманитарна помощ до ивицата Газа и да привлече световното внимание към кризата. Сред участниците са и известни личности – внукът на Нелсън Мандела, депутати от Ирландия, Испания и Франция, както и екоактивистката Грета Тунберг.

„Командосите на Израел ни взеха на абордаж, поеха контрол над лодката, заключиха ни вътре и в продължение на над 7 часа ни откараха до пристанището на Ашдод. След това ни отведоха в затвор с максимална сигурност в пустинята. Най-притеснителното беше, че нямахме достъп до адвокат и дори не можехме да уведомим близките си", разказа Димитров пред NOVA.

По думите му по време на операцията не е имало физическо насилие, но отношението било „доста грубо", а участниците били държани с белезници с часове.

Димитров разказва, че се е включил във флотилията, след като е бил одобрен чрез онлайн интервюта.

„Идеята беше да се отвори хуманитарен коридор към Газа. Знаехме, че шансът да стигнем до брега е минимален, но вярвахме, че ще успеем да привлечем вниманието на света към страданията на хората там", казва той.

Флотилията не е имала официален капитан – участниците с морски опит са се редували да управляват плавателните съдове.

Една от най-коментираните сцени по време на операцията бе моментът, в който френска евродепутатка хвърля телефона си в морето.

„Не само тя, всички го направихме. Изхвърлихме телефоните, за да се защитим от евентуално проследяване", потвърди Васил Димитров.

Българинът благодари на консула ни в Тел Авив, който своевременно го е посетил и уведомил близките му за задържането.

„Свърши чудесна работа. Благодарен съм, че успя да предаде на семейството ми, че съм жив и къде се намирам", каза той.

„Успяхме да привлечем вниманието на света".