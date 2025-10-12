Условните присъди в област Добрич са малко повече от ефективните

Броят на осъдените мъже в област Добрич е 658 - 92.9% от общия брой на осъдените лица за м.г., съобщават от регионалната статистика Те са на възраст между 30 - 39 години - 205, и 40 - 49 години – 117. Осъдените жени са 50, като най-голям е делът им във възрастовата група 30 - 39 години - 15. За 13 грабежа са осъдени 12 лица. За извършени 7 измами са осъдени 7 лица. Престъпленията, свързани с наркотици, завършили с осъждане през 2024 г., са 148, а наказаните са 132.

През 2024 г. в област Добрич обвиняеми са били 869 лица, от които с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 348 лица, или 40.1% от общия брой на обвиняемите; условно осъдени са 360 лица (41.4%); освободени от наказателна отговорност са 133 лица (15.3%); оправдани са 9 обвиняеми (1.0%); на 19 лица делата са прекратени (2.2%). Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди в област Добрич през годината е 708. Осъдените непълнолетни лица (14 - 17 години) са 18, или 2.5% от всички осъдени.