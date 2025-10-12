Председател на СИК в Мало Конаре се яви на избори под въздействието на опиати

Председател на секционна избирателна комисия в пазарджишкото село Мало Конаре се е явил под въздействието на опиати в началото на изборния ден и е отказал да извръшва задълженията си. Това съобщиха от Общинската избирателна комисия в Пазарджик. В секцията под номер 172 не се е явил е секретарят на СИК.Членове на комисията своевременно са уведомили ОИК, а при направената проверка е установено, че председателят се е появил с голямо закъснение — час и половина след началото на изборния ден, и е бил под въздействието на опиати. Той категорично е отказал да изпълнява задълженията си. Секретарят на комисията пък не е бил наясно с функциите си и не е знаел коя политическа сила го е упълномощила.

На място са пристигнали председателят на ОИК и представител на Централната избирателна комисия (ЦИК), които са извършили спешна ротация на състава на СИК, преназначавайки нов председател и секретар. След реорганизацията, работата на секцията е възстановена и към момента гласуването там протича нормално.

Вторият сигнал е подаден от секция №166 в село Звъничево, където е установено наличие на агитационни материали в полза на конкретен кандидат за общински съветник, поставени на видно място в изборното помещение. Работата на секцията временно е била прекъсната, докато материалите бъдат премахнати. След намесата на представители на ОИК, изборният процес е възобновен.