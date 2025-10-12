Атанас Зафиров: На това правителство се пада отговорността за разрешаване на наследените кризи

„Кабинетът показа устойчивост и функционира в достатъчно дълъг период от време, така че да е наясно, както с генезиса на кризите, така и с пътищата, по които те могат да бъдат решени." Това заяви в предаването „Опорни хора" в телевизия Bulgaria ON AIR Атанас Зафиров, заместник министър-председател и председател на Националният съвет на БСП и коалиция "БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА". Той бе категоричен, че нито едно управление не може безкрайно да се оправдава с наследени проблеми.

„Виждате, че всеки ден гърмят нови и нови бомби и те със сигурност са следствие на това трупано през годините безхаберие и липса на желание за какъвто и да е тип действие за решаване на тази поредица от кризи. Именно на това правителство се пада отговорността и политическата воля да започне с разрешаването им", заяви вицепремиерът. Той обясни, че подходът на правителството към тях ще е интегриран между всички ведомства и посредством прилагането на краткосрочни и дългосрочни мерки.

Относно водното бедствие в „Елените" вицепремиерът Зафиров коментира, че министърът на околната среда и водите е разпоредил проверки във всички курортни комплекси, за които темата с презастрояването не е от вчера или от днес. Председателят на БСП настоя, че и там правителството ще подходи превантивно.

„Ако държавата си е на мястото и ако искаме да се уважаваме като държавници, трябва точно по този начин да бъде подходено", каза Зафиров в отговор на въпрос ще се събарят ли постройки.

„Аз лично бих се качил на багера, който би бутнал незаконни постройки, ако се докаже, че има такива, независимо кое име стои зад тях. Мисля, че такъв трябва да бъде подходът на държавата", добави той.

В качеството си на председател на Националния борд по водите Атанас Зафиров посочи, че освен всички други мерки, са необходими законодателни промени, тъй като законодателството ни не облекчава, а напротив, спъва процеса, особено в условия на аварийност. Сред наложителните промени той открои Закона за обществените поръчки и Закона за водите. Зафиров увери, че в работата на борда вече е създадена междуведомствена работна група, която дава предложения за неотложните нормативни изменения.

Въпросът с орязването на правомощията на президентската институция при назначаването на шефовете на службите за сигурност – ДАНС и ДАТО, председателят на „БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА" коментира като изтъкна, че има разлика между избран и временно изпълняващ длъжността. Той настоя, че не може да се стои в подобно „разкрачено положение", в което службите на държавата да функционират в състав на временно изпълняващ длъжността и припомни, че само до преди няколко години парламентът е избирал председателите на ДАНС и ДАТО.

„Нищо драматично няма в това. Не се засягат никакви конституционни правомощия, най-малкото, пак казвам, не много назад във времето режимът на избор бе точно такъв – през парламента", добави Атанас Зафиров.