Обезглавиха детски фигури на пешеходни пътеки в София (Снимки)

В социалните мрежи се разпространиха кадри на повредени, изхвърлени и дори обезглавени фигури на малки деца, поставени на опасни улици и пред пешеходни пътеки в София.

"Изкараха 1 ден... какво и на кого му пречеха, отвратително, гнусно, вандалско отношени към всички нас!!!", пише фейсбук потребител в групата Квартал Лозенец - София.

Тези снимки станаха повод за множество реакции:

"Орки! Това са селяндури които не трябва да се показват сред хора. Всичко човешко им е чуждо!", заявява друг.

"Ужас! Дано си направят труда и опитат с камери да намерят извършителите".

Те имат за цел да привлекат вниманието на шофьорите и да напомнят за безопасно движение.

Един пример е улица „Гурко", където загина 14-годишният Филип.

Там поставиха такива фигури като визуално предупреждение за шофьорите и апел към пешеходците да внимават.

Тези фигури са част от по-широка практика, използвана и в други градове, с цел да се намалят инцидентите и да се повиши пътната култура, особено в зони с повишен риск риск за деца.